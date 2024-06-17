Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро - 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 червня, не змінювався і складає 41,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився одразу на 15 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,45 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний – 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 15 копійок – до 44,05 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,30 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 17 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з курсом п’ятниці.

Керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенког вважає, що на кінець 2024 року курс долара в Україні не має перетнути позначку в 42 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: