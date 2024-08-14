Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 15 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,55 грн/євро, тобто гривня послабилася на 35 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,28/41,32 грн/дол., євро – 45,51/45,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

14 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс до 41,60 грн за долар. Продати долар можна в середньому за курсом 41,60 грн, євро – 45,60 грн.

У "ПриватБанку" курс долара до гривні у середу зріс до 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові також подорожчав та складав 45,55 грн за євро.

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