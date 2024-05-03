Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 3 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,73 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 4 копійки і складає 42,86 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 3 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,53 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса важає, що у другій половині 2024 року можливо курс долара буде в діапазоні 40-41 гривні за долар.

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