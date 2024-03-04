"ПриватБанк" оприлюднив свіжий курс.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 4 березня, зріс на 15 копійок – до 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро - за курсом 40,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс до 42,02 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 березня, зріс на 5 копійок – до 38,55 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 38,60 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 41,96 грн/євро (курс продажу – 41,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,16 грн/дол. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,26 грн/євро.

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