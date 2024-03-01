Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,16 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,26 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,18/38,20 грн/дол., євро – 41,28/41,30 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 1 березня, знизився на 11 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,90 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 1 березня, знизився на 15 копійок – до 38,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 41,90 грн за євро.

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