Продати долар можна в середньому за курсом 38,03 грн, євро – 41,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 березня, зріс на 5 копійок – до 38,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,03 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 38,60 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 41,96 грн/євро (курс продажу – 41,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,16 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з показником п’ятниці. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,26 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

З 4 по 10 березня курсові коливання на готівковому валютному ринку будуть в межах 38-39,9 грн/дол. та 41-43 грн/євро, прогнозував начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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