Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 вересня, подешевшав на 10 копійок – до 38,00 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,15 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 40,49 грн.

Курс валют в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 22 вересня, зміцнився на 24 копійки – до 38,30 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 25 копійок і складає 41,25 грн за євро.

Як прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного місяця курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

За словами експерта, курс коливатиметься в рамках 37,5-40 грн/$ та 40-43 грн/€. Водночас різниця між курсом покупки та продажу складе до 0,3-0,4 грн.

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