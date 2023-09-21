За всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

Наступного місяця готівковий валютний ринок формуватимуть кілька важливих чинників, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Банкір виокремив головні чинники, які можуть як позитивно, так і за певних обставин негативно вплинути на валютний ринок. Серед них, зокрема, ефективні дії НБУ з утримання балансу між попитом і пропозицією та втілення стратегії до подальшої лібералізації валютного ринку.

"Ми припускаємо, що курс коливатиметься в рамках 37,5-40 грн/$ та 40-43 грн/€. Водночас різниця між курсом покупки та продажу складе до 0,3-0,4 грн. А щоденні коливання не перевищать 0,3-0,5 грн", - сказав він.

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Як наголосив Лєсовий, повернення до плаваючого курсу валют - найголовніша зміна, яка може статися в жовтні. Відтак готівковий ринок на таку зміну кон’юнктури може відреагувати миттєво: експерт припускає, що курс може дещо зрости (в межах 5%), але поступово повернеться в рамки означеного коридору.

Також на валютний курс впливатиме розвиток економіки на фоні позитивних економічних прогнозів: як великого бізнесу, так і МСБ, зокрема й через участь підприємців у державній пільговій програмі кредитування "5-7-9".

"Активність бізнесу - це додаткові надходження в бюджет країни. Водночас зниження облікової ставки до 20% та втілення тенденції до зниження ставок за основними кредитними та депозитними банківськими продуктами стимулюватиме громадян до більш активного залучення до кредитування та розміщенні коштів на депозитах (адже "чистий" прибуток з депозитів залежно від терміну вкладу залишається досить високим - до 6%)", - зазначив Лєсовий.

Інший фактор впливу на курс - міжнародна фінансова підтримка України. За словами банкіра, щомісяця нам вкрай важливо отримувати достатньо коштів для погашення частини видатків держбюджету та накопичення достатнього обсягу міжнародних резервів (потреба в залучених коштах оцінюється на рівні 3-3,5 млрд дол. щомісяця). Важливість міжнародної фінпідтримки важко переоцінити, адже за 6 місяців поточного року сума надходжень склала понад 49% від усіх надходжень до загального фонду державного бюджету.

Також експерт зазначив, що напередодні опалювального сезону різко зростають ризики пошкодження енергосистеми та виникнення перебоїв з енергопостачанням.

"Розуміємо, що відсутність електроенергії позначиться майже на всіх сферах економіки, а відтак стане додатковою обставиною, що тиснутиме на готівковий курс", - сказав Лєсовий.

Таким чином, напередодні опалювального сезону жовтень може стати одним із ключових місяців на валютному ринку, прогнозує він.

"Однак, ринок схильний до досить оптимістичних очікувань. Саме тому, курсові коливання будуть радше у "звичному" діапазоні - 37-38,5 грн/$ та 40-42 грн/€", - резюмував експерт.

Послаблення валютних обмежень

16 вересня Національний банк пом'якшив низку валютних обмежень для поліпшення роботи готівкового сегмента валютного ринку та збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для військових.

Зокрема, регулятор розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи можуть переказувати кошти за кордон. До відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

Раніше НБУ дозволив продавати населенню безготівкову валюту в межах 50 тис. грн на місяць в одному банку, а також збільшив зі 100 до 200 тис. грн.

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