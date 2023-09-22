Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро - 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 22 вересня, зміцнився на 24 копійки – до 38,30 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 25 копійок і складає 41,25 грн за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

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Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 21 вересня, подешевшав на 20 копійок – до 38,10 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 35 копійок і становить 41,15 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня, з 25 вересня по 1 жовтня, на готівковому валютному ринку очікується досить стабільна та прогнозована ситуація. Так, коридор курсових коливань очікується на рівні 38,70-39,00 грн/дол та 41,7-42 грн/євро.

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