Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 2 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро – за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар зріс на 2 копійки і складає 39,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році прогнозується незначна девальвація – до 41 грн/дол. Далі очікується плавне зниження курсу гривні: у 2027 році курс долара прогнозується на рівні 50,4 грн, у 2029 році – 54,1 грн/дол.

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