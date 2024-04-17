За даними Фонду, гривні загрожує подальша девальвація.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році очікується незначна девальвація.

Згідно з даними, зазначеними у звіті World Economic Outlook, із 2025 року курс долара до гривні поступово зростатиме і вже 2027 року переступить позначку в 50 гривень за долар.

Середньорічний курс гривні до долара становитиме:

Відео дня

2024 рік - 41,0 грн/дол;

2025 рік - 45,8 грн/дол;

2026 рік - 48,6 грн/дол;

2027 рік - 50,4 грн/дол;

2028 рік - 52,1 грн/дол;

2029 рік - 54,1 грн/дол.

Слід зазначити, що прогнози МВФ останнім часом не збігалися з реальним курсом в Україні.

Економіка України - прогноз МВФ

12 грудня 2023 року стало відомо, що попри війну Росії в Україні, макроекономічні показники виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що сприяло перегляду прогнозів Фонду в бік зростання.

За прогнозом МВФ, ВВП України цього року зросте на 4,5%, наступного ж року зростання становитиме від 3% до 4%. Інфляцію фонд прогнозує на рівні 6% у 2023 році, у 2024 році ж вона прискориться до 9,5%. Крім того, у фонді очікують скорочення безробіття в Україні: якщо 2023 року прогнозується рівень безробіття в 19,1%, тоді як наступного року - 13,9%.

Вас також можуть зацікавити новини: