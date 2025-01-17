Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 17 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,10 грн, євро – за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 січня, знизився до 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 42,65 грн/дол., а продати долар можна за 42,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,05 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

У банках України готівковий курс долара до гривні у п'ятницю, 17 січня, знизився на 17 копійок і в середньому становить 42,68 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 17 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

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