Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,19 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 22 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., отже, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Це черговий історичний максимум. Попередній рекорд був на рівні 41,46 грн/дол., такий курс НБУ встановлював на 18 липня.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,19 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,49/41,51 грн/дол., євро – 45,19/45,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 19 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,85 грн за євро.

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай зазначив, що НБУ плавно спускає гривню до того рівня, який вважає оптимальним. За його словами, регулятор може "втримати" той курс, який вважає потрібним, поки у нього достатньо резервів. Тобто поки значний дефіцит у зовнішній торгівлі компенсується притоком допомоги від партнерів.

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