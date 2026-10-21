Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 22 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,00/45,03 грн/дол., а до євро – 50,56/50,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 жовтня, знизився на 1 копійку і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,34 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 21 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 45,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 50,90 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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