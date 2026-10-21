Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 22 жовтня

Національний банк України встановив на четвер, 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,00/45,03 грн/дол., а до євро – 50,56/50,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 жовтня, знизився на 1 копійку і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,34 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 21 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 45,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 50,90 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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