У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долара на 21 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 21 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 45,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 50,90 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 21 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня зберегла свої позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, як і днем раніше.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 жовтня, знизився на 1 копійку і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,34 гривні за євро.

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