Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,45 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 16 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні становить 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні – 45,45 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 16 серпня знизився на 10 копійок - до 41,45 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,00 грн.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що на валютному ринку не загрожують хаотичне неконтрольоване зростання валютних курсів, оскільки регулятор буде готовим тримати в балансі попит і пропозицію. Тому за всіма ознаками ані долару, ані євро не загрожує таке поняття, як "дефіцит".

Вас також можуть зацікавити новини: