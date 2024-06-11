Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 червня, зріс на 5 копійок – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,25 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 17 копійок – до 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок і складає 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 1 копійку і складає 44,35 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 11 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,47 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

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