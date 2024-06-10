Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 11 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,47 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,47/40,49 грн/дол., євро – 43,54/43,56 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 40,80 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 40,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,36 грн/євро, при цьому курс продажу – 44,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 червня, зріс на 10 копійок – до 40,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,45 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,20 грн, євро – за курсом 43,45 грн.

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