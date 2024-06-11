Продати долар можна в середньому за курсом 40,30 грн, євро – 43,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 червня, зріс на 15 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 14 копійок – до 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 1 копійку і складає 44,35 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 11 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,47 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що у другій декаді червня, з 10 по 16 червня, ситуація на валютному ринку нагадуватиме періоди відносного валютного спокою: нові курсові коридори в 40-41 грн/дол., 43-46 грн/євро можуть протриматися до осені. Девальваційні процеси дещо підуть на спад.

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