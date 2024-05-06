Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 6 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також послабився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 18 копійок і становить 42,92 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар не змінився і складає 39,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

В інфляційному звіті НБУ повідомляється, що з другої половини березня попит на іноземну валюту зріс: це зумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив і засобів захисту рослин під час весняно-польових робіт, крім того, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження міжнародної фінансової допомоги. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара коливався в обидва боки.

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