Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро – 44,64 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 11 липня, не змінився і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 20 копійок - до 44,64 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 4 копійки і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 7 копійок і складає 44,55 грн/євро (курс продажу – 44,40 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 11 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,71 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: