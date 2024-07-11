Продати долар можна в середньому за курсом 40,60 грн, євро – 43,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 липня, не змінився і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,55 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 7 копійок і складає 44,55 грн/євро (курс продажу – 44,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 11 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,71 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,10 до 41,20 грн/дол, а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 40,25 до 41,25 грн/дол, прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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