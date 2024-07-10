Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 11 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,71 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта залишилася стабільною. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,77/40,79 грн/дол., євро – 44,14/44,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,96 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,87 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 44,48 грн/євро (курс продажу – 44,31 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у середу, 10 липня, не змінився і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,50 грн за євро.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,10 до 41,20 грн/дол, а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 40,25 до 41,25 грн/дол.

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