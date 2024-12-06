Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 6 грудня, знизився на 10 копійок і становить 41,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю становить до 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 44,25 грн.

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Національний банк України встановив на п'ятницю, 6 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,81 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., що на 10 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,23 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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