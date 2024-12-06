Продати долар можна в середньому за курсом 41,35 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 6 грудня, знизився на 6 копійок і в середньому становить 41,89 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., що на 10 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,23 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 6 грудня, складає 98 600,82 дол., відійшовши від рекордного показника. У гривні її ціна сьогодні склала 4 087 360,74 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 6 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,81 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною: курсові коливання залишатимуться в межах тренду поступового зростання.

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