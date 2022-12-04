Курс євро сьогодні становить 41,30 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Валютний ринок в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Експерти вважають, що родовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії. Так, долар може коштувати 35 гривень.

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