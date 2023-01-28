Курс євро подорожчав до 43,45 грн/євро.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня – 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок – до 43,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 42,45 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,15 грн.

Що відбувається з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу. 21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Також УНІАН вже розповідав, як у 2023 році можуть змінитися зарплати, пенсії та податки українців. Гарною новиною є те, що влада не планує попри значний дефіцит державного бюджету в умовах воєнного часу збільшувати податки для пересічних громадян. Окрім цього експерт давав прогноз щодо того, яким буде курс долара до кінця січня.

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