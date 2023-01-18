Особливу роль зіграла ситуація на енергетичному ринку - ціни на газ у вівторок, 17 січня, досягли внутрішньоденного мінімуму з вересня 2021 року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) анонсував покращення економічного прогнозу щодо подій у світовій економіці.

Ситуація стане сприятливішою вже в другій половині року, як зазначила заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінах, пише Financial Times.

В рамках свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вона натякнула, що замість "жорсткого" 2023 року Фонд очікує поліпшень для бізнесу вже в другій його половині, а також в 2024 році.

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Гопінах вказала, що за останній час в США і ЄС спостерігаються позитивні економічні показники, які дозволяють прогнозувати, що вищезгадані періоди обійдуться без рецесій у світовій економіці.

Сприятливо на ситуації позначилися такі фактори, як: зниження коронавірусних обмежень з боку Китаю, бум американських зелених інвестицій, а також нормалізація європейської економіки після хвилювань, пов'язаних з агресією РФ проти України.

Особливу роль зіграла ситуація на енергетичному ринку - ціни на газ у вівторок, 17 січня, досягли внутрішньоденного мінімуму з вересня 2021 року. Ціни впали на 85% з моменту досягнення піка в серпні в близько 3,5 тисячі доларів.

Однак на думку глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, тут потрібно віддати належне не прогресу Європи, хоча він, безумовно, спостерігається, а сприятливій погоді.

Гопінах також попередила, що 2023 рік все одно буде "важким", навіть попри позитивні очікування. Адже світова інфляція все ще знаходиться на занадто високому рівні, тому центрбанки різних країн світу будуть йти на підвищення ставок до тих пір, поки ціни не стабілізуються.

Якою буде економіка України у 2023 році

Згідно з прогнозом провідних економістів країни, у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25 відсотка при споживчій інфляції на рівні 21,5 відсотка та курсі національної валюти в 41 гривню за долар США.

У Міністерстві економіки кажуть, що зростання ВВП у 2023 році буде відносному скромним - приблизно на 3,2 відсотка. Прогноз заснований на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

Також український уряд прогнозував, що у 2023 році зростання цін майже не сповільниться: лідером з підвищення цінників стануть овочі.

Тим часом міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% і станом на 1 січня склали 28,5 млрд доларів.

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