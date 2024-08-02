Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 2 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 17 копійок і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінювався – 44,84 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 7 копійок і складає 41,52 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,42 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 45,00 грн/євро (курс продажу – 44,83 грн/євро).

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю знову встановлений на рівні 44,40 грн/євро.

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