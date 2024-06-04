Продати долар можна в середньому за курсом 40,45 грн, євро – 43,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 4 червня, знизився на 5 копійок - до 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,90 грн за євро.

Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні здешевшав на 14 копійок і складає 40,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,65 грн/євро (курс продажу – 44,47 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні поточного тижня до 7 червня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол. При цьому в обмінниках фінкомпаній - від 40,30 до 41,50 грн/дол.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що наявні депозити під 15-16% річних поки що не поступаються за прибутковістю долару.

В свою чергу президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що недоцільно зараз купувати валюту, а краще витратити гроші на великі придбання - авто, побутова техніка та інше.

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