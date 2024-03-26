Продати долар можна в середньому за курсом 39,00 грн, євро – 42,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 березня, зріс на 20 копійок – до 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 20 копійок – до 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,33 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,39 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,28 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 26 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,23 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 32 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 36 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Учора, 25 березня, курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 20 копійок і становив 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора зріс на 5 копійок і складав 42,90 грн за євро.

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