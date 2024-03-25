Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 26 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,23 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 32 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 36 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,29/39,32 грн/дол., євро – 42,55/42,58 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 25 березня, зріс на 10 копійок – до 39,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 42,80 грн за євро.

Зокрема у "ПриватБанку" валюта також подорожчала. Курс долара до гривні у банку у понеділок, 25 березня, зріс на 20 копійок і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

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