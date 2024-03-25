Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро - 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 25 березня, зріс на 20 копійок і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,75 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на15 копійок і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 42,92 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,24 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 25 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,91 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,13 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

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