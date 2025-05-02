Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 46,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 2 травня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,53 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,44 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,45 грн/євро, а курс продажу - 47,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 2 травня, складає 96 736 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 025 170 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

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