Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,74 грн, євро - 41,67 грн

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 26 грудня, залишився на попередньому рівні – 37,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 41,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,95 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" подешевшав на 14 копійок - до 37,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 41,67 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 грудня, подешевшав на 4 копійки – до 38,16 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,00 грн за євро.

Наступного року можлива поступова девальвація гривні. Курс традиційно залежатиме від балансу попиту і пропозиції на валюту, а також від стабільності надходження міжнародної фінансової допомоги, що наразі під питанням.

За словами експертки в сфері фінансів Олени Коробкової, гривня, найімовірніше, дрейфуватиме в бік послаблення, але цей процес буде плавним і помірним за амплітудою. На горизонті 12 місяців найбільш імовірним є коригування курсу іноземної валюти на 10-15% за базовими сценаріями розвитку. Найпотужнішим ризиком є призупинка зовнішньої фінансової підтримки України, що може згодом посилити тиск на гривню, зазначила експертка.

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