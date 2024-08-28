Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 29 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,88 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,23 грн/дол., євро – 45,77/45,81 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 2 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 46,20 грн/євро (курс продажу – 46,01 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 28 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і складає 46,30 грн за євро.

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