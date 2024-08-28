Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 28 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і складає 46,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 18 копійок і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 46,20 грн/євро (курс продажу – 46,01 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,10 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні в банках в останні дні серпня перебуватиме в межах від 40,80 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол.

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