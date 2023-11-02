Курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 38,67 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/дол., тобто він не змінився порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 38,67 грн/євро, тобто гривня ослабла на 44 копійки порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,26/36,28 грн/дол., євро - 38,63/38,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні - сьогодні це варто знати

Національний банк на четвер, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/дол., гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з показником 1 листопада.

Офіційний курс гривні до євро на 2 листопада НБУ встановив на рівні 38,23 грн/євро - гривня зміцнилася на 32 копійки порівняно з курсом на 1 листопада.

На міжбанківському валютному ринку 1 листопада котирування гривні до долара становили на рівні 36,27/36,29 грн/дол., євро - 38,26/38,28 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в українських банках 2 листопада зміцнився ще на 5 копійок - до 37,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна було в середньому за курсом 37,40 грн за долар. Щодо євро середній курс гривні залишився незмінним і складає 40,40 грн за євро, а продати євро можна за курсом 39,70 грн за євро.

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