Курс гривні до долара на вівторок встановлений на рівні 36,37 грн/дол.

Національний банк України на вівторок, 31 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,56 грн/євро, тобто гривня ослабла майже на 19 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,34/36,36 грн/дол., євро - 38,52/38,54 грн/євро.

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Курс валют в українських банках

У передостанній день жовтня готівковий курс гривні до долара в банках України за вихідні не змінився і сьогодні в середньому складає 38,05 грн за долар. Продати валюту у вітчизняних банках сьогодні можна в середньому за 37,50 грн за долар.

У євро середній курс в банках зміцнився за вихідні на 5 копійок і склав 40,45 грн за євро. Продати євро у банках можна за курсом 39,85 грн за євро.

Середній курс долара у столичних обмінниках сьогодні складає 37,90 грн/дол., а євро - 40,30 грн/євро.

Раніше аналітики компанії Dragon Capital переглянули прогнози валютного курсу, інфляції та зростання ВВП, зокрема, покращивши очікування від курсу до 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.).

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