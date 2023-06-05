Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,93 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 5 червня, зміцнився на 10 копійок - до 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок. Загалом він складає 40,45 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,93 грн за дол., євро – 39,85 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує готівковий курс долара в Україні у червні 2023 року в більшості кас банків коливатиметься у межах від 36,80 до 38 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 36,90 до 37,85 грн/дол.

Відео дня

Фінансовий експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у червні навряд чи зазнає значних змін і збережеться у межах коридору 37 - 38 грн/дол. Експерт не виключає, що деякі події здатні "викликати паніку і збільшити попит на готівкову валюту". Серед ймовірних причин такого розвитку ситуації експерт назвав загострення бойових дій та ворожі атаки на критичну інфраструктуру і житлові будинки.

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