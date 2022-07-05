Наслідки війни в Україні перешкоджають здатності ЄЦБ підвищувати ставки так само швидко, як ФРС, незважаючи на рекордну інфляцію.

Курс євро у вівторок, 5 липня, впав до 1,03 євро за долар, що є найменшим показником за останні 20 років.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Курс євро впав до 20-річного мінімуму стосовно долара США, оскільки трейдери припускають, що Європейський центральний банк повільніше підвищуватиме процентні ставки, оскільки економіка ризикує потрапити в рецесію. Спільна валюта ЄС впала на 1,4%, до 1,028 дол., тобто до найнижчого рівня з грудня 2002 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наслідки війни в Україні перешкоджають здатності Європейського центробанку підвищувати ставки так само швидко, як Федеральної резервної системи (США), попри рекордну інфляцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 5 липня зміцнився на 15 копійок – до 35,55 грн/дол. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,00 грн за дол., євро – 36,30 грн за євро.

Водночас євро гривня зміцнилася на 20 копійок – до 37,10 грн/євро.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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