За даними Мінфіну, отримані кошти допоможуть Україні забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала 100 мільйонів доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії, які підуть на відшкодування витрат держави по виплаті липневих пенсій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

"Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року", - зазначили в Мінфіні.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки наданим коштам Україна має змогу зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету.

Також в міністерстві нагадали, що з лютого 2022 року Україна отримала фінансову допомогу від Великої Британії в розмірі 1,6 млрд доларів.

Пенсії в Україні

З 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій, особливістю якої стане запровадження бальної системи. Ідея полягає в тому, щоб вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно.

При цьому будуть вираховуватися щомісячні внески працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду з огляду на співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати по країні.

Якщо українець платив внески із зарплати, яка була середньою по країні, то він отримає 10 балів, якщо вище середньої зарплати – більше 10, якщо менше середньої – менше 10. Далы ці бали будуть щороку перераховуватись уже в пенсію – відповідно до актуальної середньої зарплати встановлюватимуть відповідний розмір пенсії.

22 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні змінять систему нарахування пенсій та скільки отримуватимуть пенсіонери.

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