Накопичувальні пенсії планують запустити у 2025 році.

Кабінет міністрів планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2025 року. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коли розповідав, як планується оновити пенсійну систему України.

"Основна мета – щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% від його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя", - сказав він.

Також він нагадав, що 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій, особливістю якої стане запровадження бальної системи. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно.

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За його словами, будуть вираховуватися щомісячні внески працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду з огляду на співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати по країні.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримаєте 10 балів, вище середньої зарплати – наприклад, 12 або більше, якщо менше середньої – наприклад, 8. Потім ці бали будуть щороку перераховуватись уже в пенсію – відповідно до актуальної середньої зарплати буде встановлюватися відповідний розмір пенсії", - сказав він.

Таким чином, наголосив прем’єр, ця система балів захистить солідарну пенсійну систему від девальвації гривні та інфляції.

Також Шмигаль зазначив, що у 2024 році бюджет Пенсійного фонду складе 896 млрд грн, що на 125 мільярдів перевищує показник 2023 рокі. Ці кошти підуть на виплати пенсій, субсидій та на соціальне страхування.

Накопичувальна пенсія в Україні

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року народні депутати зареєстрували законопроект №9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". За їхнім задумом, накопичувальна пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

Раніше в січні 2023 року прем’єр Денис Шмигаль назвав запровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік. Голова уряду також заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

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