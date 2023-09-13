Він також зауважив, що фінансування сектору безпеки й оборони наступного року буде щонайменше на рівні поточного року.

Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

У своєму відеозверненні, говорячи про сьогоднішній день, він повідомив, що провів нараду зі Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету наступного року.

Витрати на оборону

"Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави. Головне – захист нашої держави та людей. Оборона і безпека – перший пріоритет, і фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень. Щонайменше", – наголосив глава держави.

Відео дня

Він додав, що наступного року додаються значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні, а також на дрони.

"Причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", – сказав Зеленський.

Підтримка ветеранів та соціальні видатки

Президент зауважив, що окремий бюджетний пріоритет – це підтримка ветеранів.

"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – розповів він.

Цифровізація

Крім того, зазначив президент, закладаються необхідні кошти на цифровізацію, включно з "Мрією", – новим інструментом для дітей, батьків та вчителів, який вже попередньо був представлений.

"Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну і стати доступною українцям у кожному куточку світу!" – підкреслив Зеленський.

Індексація пенсій, підвищення мінімалки та нові робочі місця

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом", – заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що робиться й дуже важливий економічний акцент у бюджеті.

"Ми додаємо стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись. Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків", – розповів Зеленський.

Крім того, він повідомив, що доручив премʼєр-міністру Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця. Соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, перш за все, цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним, ніж будь-де в Європі. Все це – наші інструменти, щоб наблизити перемогу України", – сказав глава держави.

Він також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо інтеграції України з Європейським Союзом та НАТО, нараду щодо підготовки перемовин з партнерами, зокрема з "Великої сімки" та з Глобального Півдня, а також Військовий кабінет, на якому "такі були деталі, про які зараз не можна говорити, але які будуть дуже результативними у війні".

Збільшення видатків бюджету: плани Ради

Кількома днями раніше голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що Верховна Рада України до кінця вересня 2023 року розгляне урядовий законопроект про збільшення видатків на потреби оборони майже на 303 млрд грн.

Так, за її словами, у 2023 році видатки мають збільшитися: Збройним силам України – на 195,7 млрд грн; Національній гвардії України – на 39,7 млрд грн; Державній прикордонній службі – на 20,4 млрд грн; на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 млрд грн.

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