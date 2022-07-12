Данський виробник конструкторів LEGO повністю припинив роботу в Росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Данський виробник конструкторів LEGO повністю припинив роботу в Росії", - заявив він.
У Росії у LEGO був 81 магазин. Компанія призупинила постачання в країну 3 березня через збройне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у частині мережі ресторанів фастфуду "Вкусно и точка", якою замінили Mcdonald's, не буде фрі. Причиною стало те, що минулий рік в Росії виявився неврожайним для сортів картоплі, які використовуються для виробництва цієї страви в підприємствах мережі.
Також ЗМІ показали, як росіяни страждають від "імпортозаміщення".