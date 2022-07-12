У Росії данський виробник конструкторів LEGO мав 81 магазин.

Данський виробник конструкторів LEGO повністю припинив роботу в Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Данський виробник конструкторів LEGO повністю припинив роботу в Росії", - заявив він.

У Росії у LEGO був 81 магазин. Компанія призупинила постачання в країну 3 березня через збройне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у частині мережі ресторанів фастфуду "Вкусно и точка", якою замінили Mcdonald's, не буде фрі. Причиною стало те, що минулий рік в Росії виявився неврожайним для сортів картоплі, які використовуються для виробництва цієї страви в підприємствах мережі.

Також ЗМІ показали, як росіяни страждають від "імпортозаміщення".

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