У деяких ресторанах "Вкусно и точка" також не буде картоплі по-селянськи.

У частині мережі ресторанів фастфуду "Вкусно и точка", якою замінили Mcdonald's, не буде фрі. Причиною стало те, що минулий рік в Росії виявився неврожайним для сортів картоплі, які використовуються для виробництва цієї страви в підприємствах мережі.

Про це повідомили російському "РБК" в компанії.

Зазначається, що в деяких закладах також може бути недоступною картопля по-селянськи.

"Протягом останніх 8 років компанія орієнтувалася на російських постачальників і закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливий імпорт з ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств в Росії", — пояснили в компанії.

Очікується, що в повному обсязі картопля з'явиться в меню на початку наступного врожайного року - восени 2022-го. За оцінками компанії, такі складнощі будуть і в інших ресторанів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 березня в Mcdonald's заявили, що через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну на російській території будуть тимчасово закриті всі ресторани. Вже 16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає ринок РФ.

Під новим брендом з 12 червня відкрилися перші 14 ресторанів, в яких раніше були розташовані заклади мережі Mcdonald's. Однак після відкриття нова мережа потрапила одразу в кілька скандалів. Причиною став не тільки вкрадений логотип, але і випадки отруєння.

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