Всі видатки на наступний рік скорочені, окрім сектору безпеки та оборони та соціальної сфери.

Держбюджет на наступний рік направлений на перемогу України у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"У наступному році очікується зростання валового внутрішнього продукту, є всі сподівання... Ми бачимо перспективи", - сказав міністр.

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Також він розповів, що у держбюджеті на наступний рік суттєво скорочені видатки, у тому числі на державний апарат. Крім сектору безпеки і оборони та соціальних видатків, всі інші напрямки зазнали суттєвого скорочення.

"Цей бюджет направлений на перемогу, і тому пріоритетом є саме сектор безпеки і оборони, на який ми закладаємо більше 1 трлн грн", - зазначив Марченко.

Водночас він додав, що у держбюджеті-2023 не передбачено зменшення податків, адже, за словами Марченка, податкова база має бути стабільною.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2023 рік, який вже зареєстрували у Верховній Раді. Тому найближчим часом почнеться розгляд документу у профільному комітеті. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

Сьогодні, 15 вересня, голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що у проекті держбюджету на 2023 рік на 11 млрд грн зменшено видатки на державний апарат, а також взагалі не передбачено коштів на виборчі округи народних депутатів.

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