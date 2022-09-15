Серед джерел покриття дефіциту - нова програма МВФ та допомога від США й ЄС.

Запропонований рівень дефіциту державного бюджету на 2023 рік є попередньо узгодженим, джерела його погашення зрозумілі.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі інформаційного телемарафону.

"Робота над бюджетом - це, в тому числі робота з партнерами й в тому числі робота по залученню коштів, кредитів в наступному році, так само як і в цьому році. Тому той дефіцит, який запропонований сьогодні в бюджеті, він попередньо узгоджений, і ми розуміємо ті джерела, які будуть використовуватися для погашення дефіциту і для залучення відповідних фінансових ресурсів", - сказав Гетманцев.

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Він зазначив, що серед таких джерел є нова програма МВФ, а також допомога від США і Євросоюзу.

"Ви знаєте, що президент спілкувався з керівником МВФ і отримав попередні запевнення, що ця програма відбудеться. Це і допомога від США, ЄС. Тобто ми розраховуємо, безперечно, на допомогу, і в гіршому сценарії ця допомога буде", - зазначив депутат.

За його словами, при вкрай неприйнятному сценарії, якщо гроші не надійдуть, виникне потреба в скороченні витрат.

"Безперечно, треба буде скорочувати витрати. Які витрати точно не будуть скорочуватися - це війна, це армія. На жаль, другою великою статтею є соціалка, тому резерв будемо шукати тут. Але я навіть не хочу розглядати такого роду сценарії, тому що я переконаний в тому, що ми знайдемо джерела для покриття дефіциту бюджету", - підкреслив Гетманцев.

Держбюджет-2023:

13 вересня Кабмін підтримав проект державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті.

У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

За словами Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету-2023 досягне 38 млрд доларів. Фінансувати дефіцит планують за допомогою іноземних партнерів і військових облігацій.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році коштом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

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