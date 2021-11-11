Опитування у Twitter спричинило різке падіння акцій компанії і втрату 50 мільярдів доларів за два дні.

Американський мільярдер Ілон Маск продав акції своєї компанії Tesla на близько 5 мільярдів доларів після опитування у Twitter, що спричинило втрату 50 мільярдів доларів за кілька днів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У середу акції компанії Ілона Маска зросли на 4,3%, скоротивши втрати цього тижня до менш як 13%.

Агентство зауважує, що це був перший продаж частки Маска у Tesla за останні понад 5 років.

Читайте такожДолар дивує: чого чекати від курсу валют у четвер, 11 листопадаОстанній раз американський підприємець продав акції у 2016 році, щоби покрити близько 590 мільйонів доларів податків.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

Різке падіння цінності акцій Tesla спричинило опитування бізнесмена у Twitter, у якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба продавати свою частку в компанії.

За 45 хвилин до закінчення опитування більшість тих, хто проголосував (58%) висловилися за продаж акцій, а 42% - проти. Всього на цей час проголосували майже 3,5 мільйона користувачів соцмережі.

Рішення про створення опитування Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Вайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Вайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах, пише BBC. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

Автор: Яна Ставська