Зеленський сьогодні спілкуватиметься по телефону з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до отримання чергового траншу від МВФ, оскільки парламент прийняв необхідні для проведення реформ закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Децентралізація".

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"Я вважаю, що ключові реформи, які потрібні були нам, збігалися з бажанням і структурними маяками МВФ. Я вважаю, що ми їх зробили, - проголосували, не зробили ще реформи, на жаль, але найголовніше-куди ми йдемо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні о 18:00 спілкуватиметься по телефону з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

"Я вважаю, що у нас в принципі багато готово. Може, ще йде узгодження деяких речей між Міністерством фінансів, між менеджментом МВФ. Сьогодні ми поговоримо, що готово і не готове. Мені здається, що ми знаходимося у вирішальній ситуації", - підкреслив Зеленський.

За його словами, в Україні почалися всі необхідні як для країни, так і для західних партнерів, реформи.

"Вони проголосовані. Ми говоримо про важливі речі для України та для наших західних партнерів - земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів і ... реформа Служби безпеки України ... Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - сказав президент.

Stand-by для України: що необхідно знати

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

Автор: Катерина Жирій